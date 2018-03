Correa se reúne com chanceler para discutir asilo de Assange

QUITO - Em meio a fortes rumores de que o Equador concederá nos próximos dias asilo ao fundador do WikiLeaks, Julian Assange, o presidente Rafael Correa tem hoje um encontro para discutir o caso com seu chanceler, Ricardo Patiño.

Correa, assegurou que nesta semana pode dar uma resposta ao pedido de asilo formulado pelo australiano. "Tomara que possamos ter um pronunciamento a respeito", disse Correa em uma entrevista à televisão pública de seu país.

Além disso, assinalou que espera reunir-se na quarta-feira com colaboradores encarregados do assunto para receber todas as informações necessárias sobre o caso.

O chanceler equatoriano, Ricardo Patiño, aguardava o encerramento das Olimpíadas de Londres para tomar a decisão, para não afetar as relações com a Grã Bretanha.

Assange se encontra desde junho na embaixada do Equador em Londres, onde se refugiou para evitar sua extradição à Suécia, que o requer para que responda sobre denúncias de delitos sexuais. O fundador do site WikiLeaks negou as acusações e suspeita da existência de uma "perseguição" política contra si por ter divulgado documentos diplomáticos que constrangeram vários Governos, sobretudo o dos Estados Unidos.

No início deste mês, a mãe de Assange se reuniu em Quito com Correa, que lhe assegurou que seu Governo tomará uma decisão "soberana" sobre o pedido de asilo político formulado por seu filho.

As autoridades equatorianas avaliam o risco de Assange ser julgado por razões políticas e acabar condenado à morte, no caso de ser extraditado aos Estados Unidos.

