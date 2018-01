Correa vê novo 'Plano Condor' contra esquerda sul-americana

QUITO - O presidente do Equador, Rafael Correa, disse nesta sexta-feira, 18, que há em curso uma reedição do Plano Condor na América Latina, desta vez destinado a derrubar governos de esquerda na região. Segundo o líder equatoriano, os protestos contra a presidente Dilma Rousseff, no Brasil, Nicolás Maduro, na Venezuela, e ele próprio, em Quito, são evidências de um movimento politicamente coordenado.

"Vocês acham que é coincidência? É um novo Plano Condor (aliança entre as ditaduras militares sul-americanas nos anos 70 para prender militantes de esquerda)", disse Correa em entrevista à TV Pública equatoriana. "As ditaduras militares não são mais necessárias. Precisam de juízes submissos e de uma imprensa corrupta, que inclusive publica conversas privadas, o que é absolutamente ilegal."

O presidente ainda disse que as derrotas eleitorais da presidente Cristina Kirchner, na Argentina, e de Evo Morales, no referendo constitucional na Bolívia, fazem parte do suposto complô.

"É muito grave o que está acontecendo no Brasil. Querem romper a ordem constitucional e derrubar uma presidente eleita democraticamente", acrescentou o presidente. " É a judicialização da política. Um juiz não tem a legitimidade democráica para derrubar um governo.

O Plano Condor consistiu numa aliança nos anos 70 entre as ditaduras militares do Cone Sul ( Chile, Argentina, Uruguai e Brasil), que colaboraram entre si para caçar militantes de esquerda exilados nos países vizinhos. / AFP