CORREÇÃO-China fecha fábrica que vendia hashis sem desinfetar As autoridades chinesas fecharam uma fábrica de Pequim que vendia até 100 mil pares de hashis descartáveis por dia sem nenhum tipo de desinfecção, disse um jornal na quarta-feira. O caso cria mais uma preocupação dos consumidores com os produtos chineses, envolvidos em vários problemas no mundo todo nos últimos meses. De acordo com o Beijing News, as autoridades encontraram cerca de 1 milhão de hashis, os pauzinhos usados como talheres na Ásia, e uma máquina que fazia a embalagem. O dono, identificado apenas como Wu, disse que vendia os hashis a 0,04 yuan por par e tinha um ganho médio de mil yuans (130 dólares) por dia. Ele não tinha licença para trabalhar. Muitos dizem que a falta de ética empresarial e um vácuo espiritual após as reformas econômicas iniciadas na década de 1970 levam a práticas comerciais inescrupulosas e à corrupção. O prefeito de Guangdong, Zhang Guangning, prometeu fechar empresas que vendam produtos perigosos aos consumidores. Foi dessa cidade que saíram milhões de brinquedos defeituosos que agora estão sendo objeto de um "recall" da Mattel. A imprensa de Hong Kong diz que o dono da fábrica, que vivia no território, se matou.