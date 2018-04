Correção: Chuva mata 5 no Peru e deixa turistas isolados

Pelo menos cinco pessoas morreram devido às chuvas que atingem a região de Cuzco, no Peru. Quase 2 mil turistas estão ilhados desde domingo na cidade histórica de Machu Picchu e em Águas Calientes. Segundo relatos, o cenário no país é de povoados alagados, pontes destruídas e casas derrubadas por inundações.

Uma jovem argentina de 20 anos, identificada como Lucía Ramallo, e um guia peruano de excursão morreram ao serem soterrados por um deslizamento de terras no local onde pernoitavam no conhecido Caminho Inca, que conduz a Machu Picchu, informou Hernet Moscoso, porta-voz do governo regional de Cuzco.

As duas vítimas se somam a outras três pessoas soterradas em casebres arrasados pela lama nos arredores da cidade de Cuzco.

Os turistas ilhados em Machu Pichu e Águas Calientes pediam resgate. Ontem, um helicóptero conseguiu retirar 60 turistas até a localidade de Ollantaytambo, de onde eles seguiram por estrada para Cuzco.