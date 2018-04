Correção: Gripe suína já matou 17 pessoas na Argentina

A ministra da Saúde da Argentina, Graciela Ocaña, anunciou hoje a morte de mais sete pessoas por causa da gripe suína. Desta forma, já são 17 vítimas fatais causadas pelo vírus H1N1 nas últimas semanas. Do total, quatro residiam na capital federal, e as outras 13 em municípios da província de Buenos Aires. A Argentina é o principal país na América do Sul em número de casos fatais da doença.

Ocaña também confirmou a existência de 81 novos casos da doença, número que eleva para um total de 1.294 pessoas afetadas pela gripe suína em toda a Argentina. Segundo a ministra Ocaña, 46% dos casos correspondem a crianças e adolescentes entre os cinco e catorze anos. Os especialistas afirmam que as baixas temperaturas em Buenos Aires e sua região metropolitana (para hoje está previsto uma temperatura mínima de -2º.C) constituem um cenário ideal para a expansão da doença.

O Ministério da Saúde do Chile anunciou que o total de casos de pessoas com a gripe suína registrados no território chileno até ontem à noite eram de 5.186. Destas, sete pessoas haviam falecido. Cento e oitenta e três pessoas estavam em estado grave. Do total de pessoas contagiadas, segundo as autoridades sanitárias, 61% são menores de cinco a dezoito anos.