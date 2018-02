Correção: Paraguai retira seu embaixador da Venezuela

O novo governo do Paraguai está retirando seu embaixador da Venezuela e afirmou que o representante venezuelano no país não é mais bem-vindo. O novo presidente paraguaio, Federico Franco, e outros políticos do país estão furiosos com acusações de que a Venezuela interferiu no processo de impeachment de Fernando Lugo.

Franco e seus aliados acusam o governo venezuelano de tentar convencer os líderes militares do Paraguai a defender Lugo. O processo de impeachment do então presidente paraguaio foi considerado um "golpe institucional" antidemocrático pela maioria dos vizinhos do país na América Latina, muitos dos quais adotaram ações para isolar o novo governo.

O embaixador venezuelano já deixou o Paraguai, e agora o embaixador paraguaio na Venezuela, Augusto Ocampos, foi chamado de volta a Assunção. A decisão é quase uma interrupção total nas relações diplomáticas dos dois países. As informações são da Associated Press.