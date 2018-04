Correção: Presos líderes de grupos reformistas iranianos

Ao menos 10 líderes de dois grupos reformistas iranianos que apoiavam o candidato derrotado à presidência Mir Hossein Mousavi foram presos, disse um membro de um dos grupos neste domingo. Há informações não oficiais de que Mousavi também tenha sido preso.

"Ao menos 10 membros da Frente de Participação do Irã Islâmica e da Organização dos Mujahedines da Revolução Islâmica foram presos ontem", disse Rajab Ali Mazroei, integrante da Frente.

Os grupos tinham dado seu apoio leal a Mousavi da disputada eleição presidencial de sexta-feira a qual o ex-primeiro ministro perdeu para o candidato à reeleição Mahmoud Ahmadinejad entre alegações de fraude eleitoral.

Muitos desses presos mantiveram posições importantes nas duas gestões do presidente reformista Mohammad Khatami, que governou de 1997 a 2005.

Entre ele estão Behzad Nabavi, um ex-presidente do Parlamento; Mohsen Mirdamadi, que presidiu a Frente e a comissão de política externa do Parlamento sob o governo de Khatami, e o porta-voz do governo Khatami Abdollah Ramezanzadeh.

Mazroei disse que o irmão mais novo de Khatami Mohammad Reza Khatami pode estar entre os detidos. "Eu tinha um encontro com Khatami esta manhã mas ele não apareceu e não consegui falar com ele pelo telefone. Ele está provavelmente entre os presos", disse.

A Frente Iraniana Islâmica de Participação foi fundada em 1998, um anos depois de Khatami ser eleito. A Frente obteve mais de cem cadeiras de 290 do Parlamento nas eleições de 2000.