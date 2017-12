Correio entrega carta com atraso de 30 anos O correio entregou no fim de semana uma carta no País de Gales com 30 anos de atraso - 23 anos após a morte do destinatário - com um selo no qual exige o pagamento de uma sobretaxa de 1,14 libra esterlina. Quando Garran Griffiths, de 69 anos, recebeu a correspondência com um selo de apenas 7 pences achou que se tratava de um erro. Mas, colocando os óculos, viu que era uma carta enviada em 29 de agosto de 1975. Para o correio, a entrega da carta tanto tempo depois é um ´mistério´.