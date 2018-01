Correio suíço lança selo feito de madeira Depois de produzir selos com aroma de chocolate, o correio suíço se voltou para as florestas alpinas para obter inspiração. O Correio Suíço lançou seu mais recente selo comemorativo, um quadrado de madeira de pinheiro com valor de face de cinco francos suíços (R$ 12). Os selos, que celebram a indústria madeireira suíça, têm a espessura de um cartão de crédito. Criados pelo artista gráfico Thomas Rathgeb, são feitos de pinheiros de 120 anos, derrubados no norte do país. ?A estrutura da madeira, integrada no desenho, produz uma imagem diferente em cada selo. Isso torna cada selo único, da mesma forma que cada árvore é única?, diz o comunicado do correio. Em 2001, a Suíça havia produzido um selo muito parecido com uma barra de chocolate sobre papel alumínio. Raspado, liberava um aroma de chocolate. O novo selo de madeira começará a ser vendido nas agências do correio suíço em 7 de setembro, mas colecionadores já podem encomendar seus exemplares pela internet.