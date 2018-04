Correria deixa 10 mortos em templo na Índia

Dez pessoas morreram neste domingo, 17, e 16 ficaram feridas em um corre-corre que se formou junto a um templo hindu no estado de Bihar (norte da Índia), informaram fonte policiais.

O fato aconteceu a cerca de 200 quilômetros da capital estadual, Patna, em um templo dedicado à deusa hindu Durga na localidade de Tildiha, onde entre 30.000 e 45.000 fiéis tinham se reunido para rezar e oferecer cabras sacrificadas à divindade, segundo explicaram fontes policiais às agências Ians e PTI.

De acordo com um oficial de Tildiha, "a correria se originou depois que se estenderam rumores que uma parte do templo tinha desabado".

Os feridos foram levados para hospitais próximos, enquanto o Governo anunciou uma compensação de 100.000 rupias (cerca de US$ 2.270) para cada uma das famílias dos mortos.

Os fiéis tinham se reunido para celebrar o festival hindu do Navratri, que dura dez dias e nove noites durante os quais o devotos se entregam com fervor a render culto às diferentes formas da deusa Devi - entre elas a deusa Durga, representante do inacessível - com oferendas e festas.