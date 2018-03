Correspondente da BBC é assassinado a tiros no sul da Somália

O correspondente da "BBC" Naster Dahir foi assassinado a tiros neste sábado quando retornava para casa na cidade de Kismayo, no sul da Somália, informou neste domingo, 8, a cadeia britânica. Dahir, de 26 anos, recebeu vários disparos no peito e no estômago por um homem armado quando voltava para Kismayo, a 500 quilômetros ao sul de Mogadíscio. O jornalista somali foi levado a um hospital da cidade em coma, onde pouco depois morreu. A União Nacional de Jornalistas Somalis, da qual Dahir era vice-presidente, disse que o profissional tinha recebido ameaças de morte. A organização Repórteres sem Fronteiras expressou em comunicado sua profunda repulsa por este assassinato. A Somália, imersa no caos e na violência desde 1991, é um dos países do mundo mais perigosos para a imprensa, Pelo menos nove jornalistas foram assassinados no país desde fevereiro de 2007, de acordo com a organização humanitária Anistia Internacional (AI). Segundo a fonte, as primeiras investigações sobre a autoria do crime apontam para grupos insurgentes islamitas