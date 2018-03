Correspondente iraquiano é expulso dos EUA O correspondente da agência de notícias oficial do Iraque em Nova York, Mohammed Aten Allawi, recebeu uma ordem de expulsão do governo dos Estados Unidos e deverá deixar o país "dentro de 15 dias" com sua família, informou a própria agência, em Bagdá. Os motivos da expulsão não foram imediatamente informados. Segundo a agência, conhecida por INA, uma carta com a ordem foi entregue ao jornalista por funcionários americanos nas Nações Unidas.