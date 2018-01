Correspondentes na ONU premiam Blix e Nicole A Associação de Correspondentes Internacionais na Organização das Nações Unidas entregou no fim da noite de sexta-feira o prêmio anual "Cidadão do Mundo" ao ex-chefe de supervisão de armas da entidade Hans Blix e para a atriz Nicole Kidman, que é embaixadora da boa-vontade para o Unicef na Austrália. Também foi premiado o principal negociador da ONU, Lakhdar Brahimi. Os prêmios foram entregues pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Este foi o segundo ano da premiação, inspirada no brasileiro Sérgio Vieira de Mello, principal enviado da ONU ao Iraque. O diplomata perdeu a vida em um atentado que deixou mais 21 mortos em Bagdá em 19 de agosto de 2003.