Corretoras americanas esvaziam prédio após ameaça de bomba Funcionários das corretoras Lehman Brothers e Merrill Lynch esvaziaram o prédio onde operam, na rua Hudson, em Jersey City, depois de dois telefonemas anônimos com ameaças de bomba. A polícia local também fechou a estação do metrô de Exchange Place, mas nenhuma bomba foi encontrada. As pessoas que trabalham no prédio já foram autorizadas a voltar. As informações são da Dow Jones. Leia o especial