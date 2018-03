Corrida de touros deixa cinco feridos na Espanha O segundo "encierro" (perseguição de touros pelas ruas estreitas de Pamplona) da festa espanhola de San Fermín terminou com cinco pessoas feridas. Segundo a Cruz Vermelha, um jovem espanhol foi atendido após ser atingido por um dos touros na coxa e outras quatro pessoas foram socorridas com ferimentos menores na cabeça e no corpo. Seis touros deixam os currais e em pouco mais de dois minutos percorrem os 850 metros até a praça dos touros da cidade. O festival San Fermín atrai milhares de turistas espanhóis e estrangeiros, muitos deles fogem dos touros pelas ruas estreitas da cidade vestindo o tradicional traje branco com uma faixa vermelha em volta da cintura e um lenço vermelho no pescoço. Os touros costumam ser mortos por toureiros depois do festival. Apesar de ainda serem muito populares na Espanha, as touradas têm levado os romancistas mais renomados da Espanha a fazer protestos e escrever artigos em jornais contra a prática. Dezenas de ativistas em defesa dos animais protestaram em Pamplona no sábado, deitando-se no chão no caminho do touro, com farpas nos ombros, semelhantes às colocadas nos touros no começo da tourada.