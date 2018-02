Corrida de touros nas ruas de Pamplona deixa três feridos Três pessoas ficaram feridas neste domingo ao levarem chifradas no primeiro dia da corrida de touros nas ruas de Pamplona, da qual participaram umas duas mil pessoas. As festas de San Fermín começaram com muita confusão, porque o alto número de participantes congestionou a corrida e fez com que ela durasse sete minutos e meio, quase o dobro do normal. Um espanhol de 32 anos, uma norte-americana de 19 anos e um australiano de 20 anos levaram chifradas nas pernas. O espanhol José María Pérez teve o ferimento mais grave. Quando os toros são encerrados no toril mais devagar, os animais se distraem mais, do contrário, o perigo aumenta. Outras três pessoas foram levadas ao hospital em consequência de cortes e machucados. Às 8 horas da manhã (horário local), os touros, de mais de 500 quilos cada um, iniciaram a corrida de 822 metros até a praça de touros, onde os toureiros anunciados nos cartazes, os domariam à tarde. Milhares de pessoas, muitas banhadas de champanhe lotaram o centro da cidade durante o sábado no início das festas. Ao grito de "Viva San Fermín!", o prefeito socialista Roberto Jiménez acendeu a tradicional tocha para inaugurar oficiamente a festa. Cerca de mil pessoas, muitas delas vestidas com a tradicional calça pantalona branca e lenço vermelho, participaram do "encierro", nome dado à corrida feita atrás dos touros para conduzi-los e trancá-los na praça de touros. A festa, muito popular entre intelectuais e artistas, tem centenas de anos e popularizou-se internacionalmente com o romance de 1926 do escritor norte-americano Ernest Hemingway O Sol Nasce para Todos (The Sun Also Rises). Desde então, dezenas de milhares de pessoas participam da festa em Pamplona.