Corrida presidencial segue indefinida nos EUA As urnas já estão fechadas em mais de metade dos Estados Unidos, mas a corrida entre George W. Bush e John Kerry segue aberta. A disputa está apertada demais nos Estados de Ohio, Pensilvânia e Flórida, que juntos valem 68 votos no Colégio Eleitoral - um quatro dos 270 necessários para fazer o próximo presidente. Bush até agora conquistou Alabama, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Kansas, Nebraska, Dakota do Norte e do Sul, Texas, Wyoming, Virginia e Virginia do Oeste, um total de 170 votos eleitorais. Um voto do Nebraska continua indefinido. Kerry tem Nova York, Rhode Island, Delaware, Connecticut, Distrito de Colúmbia, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey, Vermont e Maine, para 112 votos.