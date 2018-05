Corrida republicana à Casa Branca começa hoje em Iowa com 3 favoritos

Com três pré-candidatos empatados na primeira colocação, os republicanos começam a escolher hoje na prévia em Iowa o concorrente de Barack Obama na disputa pela presidência dos EUA em novembro. Divididos, os opositores buscam alguém que ao mesmo tempo defenda os valores conservadores do partido e tenha condições de atrair o voto independente para superar o atual presidente americano.

Mitt Romney, de acordo com a maior parte dos analistas, ainda se destaca como o nome mais forte, apesar de não empolgar a base republicana. Ao longo dos últimos meses, o ex-governador de Massachusetts conseguiu se consolidar entre os primeiros colocados nas pesquisas nacionais, enquanto seus rivais mais conservadores e ligados ao Tea Party alternavam-se na liderança.

Nas últimas duas semanas, dois novos nomes ganharam força em Iowa. Primeiro, o do libertário Ron Paul. Aos 76 anos, o deputado do Texas mantém um forte apoio entre os jovens seguidores de seus ideais de acabar com o Federal Reserve (FED, banco central dos EUA) e de uma política externa isolacionista, removendo as bases militares no exterior e suspendendo a ajuda militar para aliados como Israel.

O outro é o ex-senador Rick Santorum, que viu os seus esforços renderem frutos nas últimas pesquisas no Estado, depois de passar todo o ano passado nas últimas colocações. Fazendo campanha por mais de seis meses em Iowa e defendendo uma agenda conservadora (ontem afirmou que bombardearia o Irã), ele conseguiu empatar tecnicamente com os outros líderes. Segundo levantamento publicado ontem pelo Public Policy Puling, o pré-candidato tem 18% das preferências, contra 19% de Romney e 20% de Paul.

Um bom resultado em Iowa costuma fortalecer uma candidatura para a presidência. Obama venceu no Estado em 2008, impulsionando seu nome frente ao de Hillary Clinton e John Edwards. Por outro lado, Mike Huckabee, que ganhou no caucus republicano, acabou superado no restante das primárias por John McCain (terceiro em Iowa) na disputa republicana de quatro anos atrás.

Ao mesmo tempo, um desempenho fraco em Iowa pode significar o fim do sonho de chegar à Casa Branca. As doações diminuem e os próprios eleitores acabam buscando nomes com mais força.

A conservadora Michele Bachmann, que chegou a liderar as pesquisas em setembro no Estado, viu seus índices de intenção de voto despencarem e hoje está na sexta colocação com apenas 8%. O governador do Texas, Rick Perry, que ao lançar a sua candidatura em setembro também ocupou momentaneamente a liderança, perdeu força depois de fiascos em debates e tem 10%.

Newt Gingrich, que já liderou os republicanos no Congresso nos anos 90 e travou uma guerra aberta contra o então presidente Bill Clinton, do Partido Democrata, chegou a ser visto como favorito em dezembro por publicações como o Wall Street Journal. Mas uma série de propaganda negativa de seus rivais afetou a sua popularidade em Iowa, hoje em 14%. Além disso, sua campanha sofre críticas por ser extremamente desorganizada.

O único candidato que não se importa com o resultado de hoje é Jon Huntsman. O ex-embaixador de Obama na China e considerado o mais moderado republicano na disputa, decidiu concentrar seus esforços em New Hampshire, onde ocorrem primárias na próxima semana.

Este Estado no nordeste americano tem um perfil bem mais liberal do que Iowa e candidatos menos conservadores têm mais chances. Romney, segundo a última pesquisa, está disparado em primeiro, com mais de 40% dos votos - o dobro de Paul e o triplo de Huntsman, em um distante terceiro lugar.