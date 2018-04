Corrige: Confronto no Sudão do Sul deixa 200 feridos

Pelo menos 200 pessoas ficaram feridas em uma semana de conflitos no estado de Jonglei, no Sudão do Sul, disse Tony Lanzer, a principal autoridade humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU) no país.

Segundo o coordenador humanitário da ONU no Sudão do Sul, "cerca de 200 vítimas chegaram a Manyabol", um vilarejo no estado sul-sudanês, onde homens armados de grupos étnicos rivais estão em um conflito há uma semana. Fonte: Dow Jones Newswires.