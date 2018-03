Corrupção custa US$ 120 bi a Moscou A corrupção no governo russo custa ao país cerca de US$ 120 bilhões, afirmou ontem Vasili Piskaryov, funcionário da Comissão de Investigação do gabinete do procurador-geral. Segundo Piskaryov, a quantia representa um terço do orçamento anual russo, estimado em US$ 376,5 bilhões. Ontem, um alto funcionário do governo foi preso por aceitar suborno de US$ 21 mil. O presidente russo, Dmitri Medvedev, já prometeu várias vezes que lutará contra a corrupção do país, que considera "desenfreada".