Corte afegã sentencia estudante de jornalismo a 20 anos Uma corte de apelações afegã sentenciou um estudante de jornalismo, Parwez Kambakhsh, a 20 anos de prisão. O tribunal reverteu uma sentença de pena de morte, aplicada a ele por uma instância inferior. Um painel de três magistrados determinou que Kambakhsh, de 24 anos, é culpado por blasfêmia. Ele estudava jornalismo na Universidade Balkh, na cidade de Mazar-i-Sharif, no norte afegão. O estudante escrevia para jornais locais, quando foi preso em outubro de 2007. Os promotores afirmaram que Kambakhsh interrompeu as aulas para levantar questões sobre os direitos humanos da mulher sob o Islamismo. Além disso distribuiu um texto sobre a religião. O julgamento anterior, no qual o estudante foi condenado à morte, foi considerado uma fraude por alguns críticos.