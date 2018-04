Corte anula campanha política de torturador A Justiça Eleitoral argentina anunciou ontem que o ex-delegado Luis Patti, condenado pelo crime de tortura cometido durante a ditadura militar, não poderá se candidatar a deputado federal nas eleições do dia 28. Patti, que está preso desde 2007, planejava candidatar-se por uma aliança de extrema direita e, se fosse eleito, ganharia imunidade. Até ontem, ele tinha autorização para fazer campanha de dentro da penitenciária, onde usava um telefone público no corredor de sua cela para falar com seus eleitores, que o ouviam em megafones colocados nos palanques.