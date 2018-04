Corte britânica sentencia príncipe saudita à prisão

O promotor Jonathan Laidlaw disse que o príncipe havia abusado de seu funcionário várias vezes. Segundo ele, fotos guardadas em um telefone celular "demonstram claramente" que o abuso teve um "componente sexual". O caso, bastante acompanhado pelo público na Grã-Bretanha, incluiu testemunhos escabrosos e imagens de vídeo nas quais o príncipe atacava brutalmente o funcionário, no elevador do hotel.

"Ninguém neste país está acima da lei", afirmou Bean. "Seria um erro que eu lhe impusesse uma sentença mais severa ou branda por ser membro da família real saudita". O príncipe foi condenado por homicídio e também por ataque físico grave pelo ocorrido no elevador. As autoridades sauditas não comentaram o caso e a imprensa do país não mencionou o julgamento. O avô do príncipe é meio-irmão do atual rei saudita.