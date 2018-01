Corte condena militar americano por estupro Um militar da Força Aérea dos Estados Unidos foi sentenciado nesta quinta-feira a quase três anos de prisão - a serem cumpridos uma penitenciária japonesa - por ter estuprado uma mulher na ilha sulista de Okinawa, uma região do Japão em freqüente tensão por causa dos milhares de militares norte-americanos estacionados no local. O sargento da Força Aérea Timothy Woodland começou a ser julgado em setembro último sob a acusação de ter estuprado uma japonesa de 20 anos num estacionamento em frente a uma popular casa noturna de Okinawa em 29 de junho do ano passado. O crime atraiu a atenção da imprensa do Japão, onde uma série de crimes cometidos por militares norte-americanos ocorreu ao longo dos anos e causou tensão com os habitantes de Okinawa. O estupro também aumentou a pressão sobre o governo japonês para que este revise um acordo com Washinton que permite às autoridades norte-americanas manter detidos seus subordinados suspeitos por crimes até que eles sejam formalmente processados.