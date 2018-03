Corte de Haia pode agir contra colonos israelenses, diz ONU

O documento foi apresentado ontem no Conselho de Direitos Humanos, em Genebra. "Israel precisa acabar com os assentamentos sem precondições", aponta o documento. Segundo a investigação, 250 assentamentos foram criados desde 1967 por Israel, com uma população de 520 mil pessoas. Para processar Israel, a Autoridade Palestina teria de ser aceita no TPI. Com o reconhecimento de Ramallah como "Estado observador" da ONU, a filiação palestina à Corte está mais próxima. / JAMIL CHADE