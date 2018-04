Corte de ogivas nucleares é alívio relativo A redução dos dois maiores arsenais nucleares do planeta é um alívio relativo. As 3 mil armas estratégicas que os Estados Unidos e a Rússia vão manter podem destruir a vida na Terra 16 vezes, de acordo com agências tão sérias quanto o Instituto de Estudos para a Paz, de Estocolmo. O poder de fogo das potências não será abalado pelo processo de desmantelamento de ogivas, bombas e outros artefatos de ataque atômico.