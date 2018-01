Corte de Québec autoriza casamento gay A Corte de Apelações de Québec, no Canadá, negou na sexta-feira o pedido de religiosos e autorizou o casamento de homossexuais. Québec se tornou a terceira província canadense a permitir a união civil entre pessoas do mesmo sexo. As cortes de Ontário e Columbia Britânica já haviam decidido que a definição tradicional do casamento violava a Ata de Direitos e Liberdades do Canadá. A redefinição está agora sendo estudada pelo governo federal.