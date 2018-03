Corte eleitoral de Santa Cruz declara dissidência A Corte Eleitoral da Província de Santa Cruz, na Bolívia, declarou-se ontem em "dissidência" com relação ao referendo revogatório convocado para o dia 10. O presidente boliviano, Evo Morales, advertiu para a possibilidade de um levante popular no país caso as cortes eleitorais departamentais insistam na suspensão da votação.