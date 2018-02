Corte Européia reconhece casamento para transexuais A Corte Européia de Direitos Humanos outorgou o direito de casamento aos transexuais, ao decidir hoje a favor de dois recursos apresentados contra o Reino Unido por cidadãs britânicas, cujas mudanças de sexo não são reconhecidas legalmente no país. A decisão dos juízes supõe uma mudança de mentalidade que levou em conta normas sociais surgidas nas últimas décadas, como a de mudar de sexo por meio de cirurgia. Trata-se, em particular, de uma nova interpretação do artigo 12 da Convenção Européia de Direitos Humanos, referente ao "direito de matrimônio e de formar família", redigido em 1950. "Desde a adoção da convenção, a instituição do matrimônio esteve profundamente vinculada à evolução da sociedade, e os progressos da medicina e da ciência provocaram mudanças radicais no campo da transexualidade", diz a decisão. A Corte Européia expressou ainda que "não se vê nenhuma razão que justifique que os transexuais estejam privados do direito de casamento". Os dois solicitantes, Christine Goodwin, de 65 anos, que foi operada em 1990, e uma ex-assistente médica de 47 anos, que pediu o anonimato, haviam denunciado perante a Corte que a lei no Reino Unido não permitia uma mudança da certidão de nascimento, o documento civil mais importante para demonstrar a própria identidade jurídica e se casar.