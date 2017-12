Corte Européia recusa queixa contra Otan A Corte Européia de Direitos Humanos recusou-se hoje a aceitar uma queixa contra a Otan feita por um grupo de iugoslavos cujos familiares foram mortos em 1999 no bombardeio aliado contra a televisão sérvia. Por unanimidade, os juízes da corte, com sede em Estrasburgo, na França, declararam o caso inadmissível porque a ação ocorreu fora de sua jurisdição, na Iugoslávia, que não integra os 43 membros do Conselho da Europa. A queixa foi apresentada por seis iugoslavos. Cinco deles tinham parentes entre as 16 pessoas que morreram quando aviões da Otan bombardearam a sede da televisão sérvia em Belgrado durante a guerra de Kosovo. O sexto foi ferido no ataque.