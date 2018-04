Corte indeniza vítimas por atentado de Omagh Quatro integrantes de um grupo dissidente do Exército Republicano Irlandês (IRA) foram considerados culpados ontem por um tribunal cível pelo pior atentando da história da Irlanda do Norte. Em 1998, o ataque matou 29 pessoas na cidade de Omagh. Os quatro responsáveis foram condenados a pagar uma indenização de US$ 2,5 milhões às famílias das vítimas.