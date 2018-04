Corte investiga embaixador da Colômbia no Brasil

A Corte Suprema de Justiça colombiana abriu uma investigação preliminar contra o ex-congressista e hoje embaixador da Colômbia no Brasil, Tony Jozame, de acordo com a imprensa colombiana. Segundo a emissora Caracol, a corte recebeu uma denúncia anônima de que Jozame teria recebido benefícios para favorecer a aprovação da emenda que permitiu a reeleição presidencial, em 2004, que abriu caminho para o segundo mandato do presidente Álvaro Uribe em 2006. A agência de notícias France Press, atribui a denúncia à ex-deputada Yidis Medina . Na época, Jozame votou contra a reeleição na primeira votação, mas na segunda se ausentou e o seu suplente votou favoravelmente ao segundo mandato. "Eu não me ausentei apenas dessa sessão específica, mas tive de me ausentar por três meses para resolver assuntos de meu pai", afirmou o embaixador ao Estado. "Votei contra a reeleição nessa época. Mas como vou responder pelo que fez meu suplente, que, além de tudo, era de outro partido?" Jozame disse ainda não ter recebido nenhum pedido da Justiça colombiana para se explicar e ressaltou o fato de a investigação citada pela Caracol ser apenas preliminar, já que ele não chegou a ser indiciado."Eu fui muito próximo do presidente e a situação política na Colômbia está tensa pela proximidade das eleições" disse. "Há gente que quer prejudicar o governo e a mim", completou à tarde, num comunicado. Há duas semanas, a Corte Suprema de Justiça condenou à prisão os dois ex-congressistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz por receber suborno para favorecer a aprovação da emenda sobre a reeleição em 2004. Yidis foi condenada em 2008. AFP, COLABOROU RUTH COSTAS