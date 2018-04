Corte marroquina condena 18 por ataque em Casablanca Um tribunal do Marrocos condenou ontem 18 pessoas por uma série de ataques a bomba em Casablanca, seis anos atrás, que deixou 45 mortos. A informação é de um advogado de defesa, Taoufiq M''ssaef. Saad El Housseini, o químico acusado de criar as bombas, foi sentenciado a 15 anos. Outras dezessete pessoas foram condenadas entre três e 15 anos pelo Tribunal de Sale, próximo à capital Rabat, informou M''ssaef. Autoridades marroquinas disseram que El Housseini, de 38 anos, liderava o braço militar do militante Grupo Combatente Islâmico Marroquino (GICM, na sigla em francês). A organização supostamente tem ligações com a Al-Qaeda e com os ataques a bomba contra a estação de trem em Madri em 2004, que matou 191 pessoas. As seis explosões quase simultâneas ocorridas em Casablanca em 2003 deixaram 45 mortos, dentre eles 12 suicidas. O governo marroquino deteve centenas de suspeitos sob leis antiterrorismo aprovadas em resposta aos ataques. El Housseini, que já morou na Espanha, supostamente passou algum tempo no Afeganistão em 2002, dizem autoridades. Ele foi preso em 2007 na cidade de Casablanca, a maior do Marrocos. M''ssaef disse que El Housseini negou pertencer ao GICM e que havia esperado uma condenação de não mais de seis anos de prisão. Já os promotores queriam uma pena de 20 anos.