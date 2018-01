Corte militar de Israel decide se liberta 22 membros do Hamas A Corte militar israelense na base de Ofer, na Cisjordânia, decidirá nesta segunda-feira se liberta 22 membros do Movimento Islâmico Hamas detidos há mais de dois meses, após a captura do soldado israelense Gilad Shalit no sul de Gaza. A libertação dos detidos, suspeitos de participação no planejamento de ataques da milícia do Hamas, foi ordenada na semana passada por um juiz, mas o procurador-geral das Forças Armadas, segundo a lei, pode solicitar ao tribunal que permaneçam sob custódia até que a investigação esteja encerrada. O magistrado ditou a libertação dos detidos alegando que se tratava de uma detenção de caráter político e por falta de provas indubitáveis que justificassem o processo. Entre os detidos, se encontram três ministros do Governo da Autoridade Nacional Palestina (ANP) - Naef Rajoub, Mohammed Barghouthi e Haled Abu Arb -, e o presidente do Conselho Legislativo palestino, Abdel Aziz Dueik.