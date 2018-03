Corte nos EUA permite casamento de homossexuais

A Suprema Corte de Connecticut decidiu hoje que casais do mesmo sexo têm o direito de se casar. É o terceiro Estado norte-americano a legalizar a união civil entre pessoas do mesmo sexo, após Massachusetts e a Califórnia. Em uma decisão por 4 votos a 3, a corte decidiu que casais de gays e lésbicas não podem ter negado o direito de se casar, de acordo com a legislação estadual. "Nós finalmente poderemos, após 33 anos, nos casar", disse Janet Peck, de Colchester, que iniciou a ação junto com sua companheira, Carole Conklin. A decisão reverteu outra, de uma instância inferior. A governadora M. Jodi Rell, uma republicana, disse discordar da decisão, porém não recorreria. O caso começou em 2004, após oito casais do mesmo sexo terem seu pedido para se casar negado. Eles argumentavam que têm os mesmos direitos constitucionais que qualquer outro cidadão. O argumento era que, caso apenas casais heterossexuais pudessem se unir, isso prejudicaria os homossexuais, que não teriam os benefícios financeiros, sociais e emocionais do matrimônio. "Nós sempre sonhamos em nos casar", disse Janet. Mesmo que sejamos lésbicas e não soubéssemos se um dia seria realidade, nós sempre sonhamos com isso."