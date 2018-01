Corte Suprema dos EUA examina prisão de Guantánamo A Corte Suprema dos EUA acatou hoje (10) um apelo de grupos de direitos humanos e vai examinar a legalidade da detenção de estrangeiros na base de Guantánamo, em Cuba. É a primeira vez que a máxima instância judicial do país se dispõe a revisar a constitucionalidade de uma decisão sobre as ações antiterror da Casa Branca desde os atentados de 11 de setembro de 2001. O tribunal ouvirá os argumentos do caso em 2004 e, até fins de julho, deve emitir uma sentença em resposta à pergunta específica: "A Justiça (comum) americana tem ou não jurisdição para considerar alegações sobre a ilegalidade da detenção de estrangeiros, capturados por vinculações em atos hostis e encarcerados na na base naval de Guantánamo?" A Casa Branca considera que os detidos são combatentes inimigos, e não prisioneiros de guerra com direito a proteção das leis internacionais. A apelação à Corte Suprema tinha sido encaminhada pelos advogados de 2 cidadãos britânicos, 2 australianos e 12 kuwaitianos que integram o grupo de aproximadamente 660 presos de mais 40 países capturados durante a guerra no Afeganistão, sob suspeita de integrarem a rede terrorista Al-Qaeda ou a milícia integrista islâmica Taleban. "Os EUA instalaram uma prisão em Guantánamo que funciona inteiramente à margem da lei", argumentaram os advogados dos presos. "Entre os muros dessa prisão, estrangeiros podem ser detidos indefinidamente, sem que lhes sejam formuladas acusações e sem provas contra eles. Os presos não têm acesso a família, amigos ou assessoria legal." A única via de comunicação entre os presos e suas famílias era a correspondência trocada por intermédio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). No caso de Guantánamo, funcionários do CICV abandonaram até mesmo princípio da entidade de não formular denúncias públicas para criticar abertamente as condições da prisão. No fim de semana, o governo francês manifestara sua preocupação com a ausência de informações sobre seis cidadão franceses detidos em Guantánamo e, discretamente, funcionários do Ministério de Negócios Estrangeiros já consideravam a possibilidade de recorrer à Corte Internacional de Justiça. Um pouco antes de aceitar examinar a situação jurídica dos presos de Guantánamo, a Corte Suprema rejeitou um pedido da entidade islâmica Global Relief Foundation, cujos bens foram confiscados três meses depois do atentado de 11 de setembro.