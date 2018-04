O navio é da mesma empresa que o Costa Concordia, cujo naufrágio no mês passado na Itália custou a vida de 25 pessoas. Nos últimos dias, helicópteros têm levado suprimentos básicos aos passageiros. Há mais de mil pessoas a bordo do Costa Allegra. Além do risco de novos acidentes, cresce o temor em relação às ameaças ao navio, que está em uma região repleta de piratas somalis.