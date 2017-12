Costa do Marfim diz ter frustrado golpe de Estado O ministro de Defesa da Costa do Marfim declarou hoje sob controle as principais cidades, após uma tentativa de golpe militar no qual morreram mais de 80 pessoas, entre elas o ministro do Interior, Emile Boga Doudou, e o ex-ditador general Robert Guei. "Segundo nossas informações, podemos dizer que se tratou de uma tentativa de golpe", disse o ministro da Defesa Lida Moise Kouassi por meio da TV estatal, na primeira transmissão da emissora desde o início do motim de mais de 750 militares, 12 horas antes, na capital comercial da Costa do Marfim, Abidjã. O governo decretou o toque de recolher em todo o território e as Forças Armadas foram mobilizadas para sufocar alguns focos de resistência nas cidades de Bouake e Khorogo. Um assistente presidencial, Alain Toussaint, disse que Guei, a quem acusou de participar na revolta, foi morto pelas forças do governo. Segundo um sargento, a polícia paramilitar disparou contra seu veículo depois que ele não parou em um posto de controle no centro de Abidjã. O ministro do Interior foi morto quando os insurgentes atacaram sua casa, a do ministro da Defesa, assim como bases militares logo ao amanhecer. A crise começou enquanto o presidente Gbagbo, um professor de 57 anos, socialista e defensor do livre mercado, realizava uma visita oficial à Itália. Na semana passada, o general Guei rompeu o silêncio de vários meses ao criticar o governo do presidente Laurent Gbagbo, acusando-o de má administração e de deter civis e soldados de forma injustificada. Guei tomou o poder em 1999 com um golpe de Estado que começou por causa de uma disputa salarial e assumiu o controle do país até 2000. O descontentamento é praticamente constante entre a maioria das forças de segurança da Costa do Marfim, antiga colônia francesa, onde os soldados consideram que não receberam o prometido após o golpe militar de 1999.