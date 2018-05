Costa do Marfim investigará crimes de Gbagbo

Os alvos da investigação podem ser os membros de governos anteriores, mas também jornalistas da rádio estatal RTI, que era vista como poderosa porta-voz do regime de Gbagbo entre o ano 2000 e a prisão do agora ex-líder, na segunda-feira passada. "Essas investigações afetarão todos os marfinenses que transgrediram a lei", afirmou Ahoussou. O ministro ressaltou, porém, que caberá aos juízes "determinar as violações".

Gbagbo foi preso por forças do presidente Alassane Ouattara, com o apoio da França e da Organização das Nações Unidas (ONU), após 10 dias de confrontos em Abidjã. Com isso, foi encerrado um impasse político de cinco meses, após Gbagbo perder a disputa presidencial nas urnas, em 28 de novembro, mas recusar-se a deixar o posto. Cerca de 900 pessoas morreram na violência após as eleições no país. As informações são da Dow Jones.