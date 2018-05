Costa do Marfim quer ONU e França fora do país O líder da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, ordenou que as forças de paz da ONU e as tropas da França deixem o país, segundo Jacqueline Lohoues-Oble, ministra da Educação. "O presidente da República da Costa do Marfim acabou de pedir a imediata saída de território marfinense da Unoci e das forças francesas que os apoiam", disse a ministra em um comunicado lido na rede de televisão estatal.