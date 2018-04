Costa do Marfim realiza hoje eleição presidencial Pela sexta vez em cinco anos, a Costa do Marfim tentará, hoje, realizar uma eleição presidencial que não termine em adiamento, frustração e guerra civil. A disputa terá implicações não só para marfinenses, mas também para o mercado mundial de chocolate - metade da produção mundial de cacau é do país. Três candidatos estão no páreo, mas o favorito é Laurent Gbagbo. Ele foi eleito em 2000, mas continua até hoje no poder.