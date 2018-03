Costa do Marfim tenta governo de conciliação O novo primeiro-ministro da Costa do Marfim, Seydou Diarra, recebeu oficialmente do presidente Laurent Gbagbo, a missão de formar um governo de reconciliação, que contemple ?todos os partidos políticos do país?, incluindo quatro grupos rebeldes. Diarra, ao final de uma reunião tensa de cinco horas com Gbagbo e chefes de Estado de países da África Ocidental, apresentou uma lista provisória de nomes e anunciou para breve o início de consultas com as partes. A formação do governo de conciliação está prevista no acordo, firmado sob o patrocínio da França, entre todos os grupos que disputam o poder na Costa do Marfim. Mas a possibilidade de que o pacto se cumpra é, por enquanto, improvável, por causa da ausência dos rebeldes que, desde uma tentativa de golpe de Estado em setembro de 2002, controlam o norte do país. O acordo de conciliação - assinado por três dos grupos rebeldes - prevê que os ministérios sejam distribuídos de forma equilibrada a todos os partidos.