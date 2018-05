Costa leste dos EUA recebe fortes nevascas

Washington vem sendo afetada pelas tempestades

Parte da costa leste dos Estados Unidos está sofrendo a intensificação de uma já severa tempestade que pode trazer mais de 30cm de neve neste domingo.

Centenas de voos foram cancelados e alertas foram emitidos em vários Estados.

São esperadas fortes nevascas em Nova York e parte da Nova Inglaterra.

O Estado da Carolina do Sul teve neve durante o Natal pela primeira vez desde o início dos registros, em 1887.

Alertas

A polícia da Carolina do Sul pede para que a população evite as estradas para diminuir as chances de acidentes.

Autoridades em Washington disponibilizaram 200 caminhões com sal para derreter a neve e outros equipamentos.

Maryland, Virgínia e a Carolina do Norte declararam estado de emergência no início do domingo.

"Pedimos cautela extrema durante as viagens. Tente estar cedo em casa e, se viajar não for necessário, não viaje", disse o governador da Virgínia, Bob McDonnell, que afirmou ainda que a neve levada pelos fortes ventos tornaria dirigir ainda mais perigoso.

Alertas de fortes nevascas foram emitidos ainda em Rhode Island e o leste de Massachusetts, incluindo Boston. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.