Costa Rica denuncia Nicarágua por danos a rio

O ministro disse que uma comissão de polícia, a chancelaria e o Ministério do Meio Ambiente visitarão a área a partir de hoje, mas esclareceu que "se sobrevoou com helicóptero, foram feitas fotos e vídeos e se vê claramente uma draga muito perto da margem costa-riquenha, da qual sai tubulação que ingressa no território da Costa Rica e deposita sedimento".

Segundo Tijerino, essas atividades geram um "inaceitável dano de impacto ambiental em uma zona que se encontra classificada como zona florestal protegida", afirma o texto do protesto costa-riquense.