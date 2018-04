Costa Rica faz acusação contra Nicarágua em Haia

O embaixador da Nicarágua na Holanda, Carlos José Argüello Gómez, negou as acusações e disse que seu país realiza apenas trabalhos de dragagem no rio. De acordo com ele, a Nicarágua exerce soberania sobre um "pequeno pântano", cuja ocupação ilegal a Costa Rica denunciou. "É só a Nicarágua iniciar um trabalho modesto de limpeza e dragagem para a Costa Rica buscar motivos e começar um escândalo internacional", disse Gómez. Segundo ele, a dragagem já foi finalizada.

Em San José, a presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla, expressou sua "satisfação pela questão ter finalmente chegado ao tribunal", onde a Costa Rica "colocou em evidência o que foi denunciado com provas claras, sérias e contundentes". A disputa envolve o Google, uma vez que o oficial nicaraguense encarregado das obras de dragagens, Edén Pastora, disse a um jornal que usou o sistema de mapas do website de buscas para decidir onde deveria ser realizada a obra.

O advogado Sergio Ugalde, que faz parte da equipe da Costa Rica em Haia, destacou que o Google se apressou em corrigir o mapa errado citado pela Nicarágua. "Avisado sobre o erro e apesar dos protestos nicaraguenses, o Google reconheceu que havia errado e corrigiu o mapa no Google Earth", afirmou.

A fronteira no Rio San Juan já foi motivo de disputas entre os dois países durante quase dois séculos. Em 2009, a CIJ impôs normas de navegação no San Juan. Essas normas garantiram liberdade de navegação às embarcações da Costa Rica e determinaram que a Nicarágua possui, ao mesmo tempo, o direito de regulamentar o tráfico fluvial no rio.

A Nicarágua alega que as obras de dragagem são necessárias justamente para permitir a navegação perto da foz do San Juan. As informações são da Associated Press.