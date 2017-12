Costa Rica terá segundo turno em 7 de abril O surgimento de uma terceira força política nas eleições da Costa Rica levará os candidatos dos dois partidos tradicionais - o social-democrata e o cristão social - a disputar a presidência, pela primeira vez desde 1978, em um segundo turno, em 7 de abril. Apurados 92% dos votos, Abel Pacheco, do Unidade Cristã Social, obteve 38,5% e Rolando Araya, do Liberação Nacional, 30,9%. O Partido de Ação Cidadã obteve 26,3% dos votos, acabando com o tradicional bipartidarismo.