Cotação de moeda turca cai no novo regime cambial No primeiro dia de livre flutuação da lira turca, a troca de moedas no mercado interbancário da Turquia começou a ser feita a cotação de 830 mil liras turcas por dólar. Em seguida, o dólar subiu para 950 mil liras turcas. Ontem, a moeda norte-americana, segundo o Banco Central turco, fechou cotada em 689.391 liras para compra e 688.696 liras para venda. Os bancos, no entanto, informaram que as cotações desta manhã não são indicações precisas, uma vez que o mercado está em uma situação de desequilíbrio e as diferenças entre oferta e demanda são muito altas. Em meio a uma forte crise econômica, o governo da Turquia anunciou na madrugada desta quinta-feira, em Istambul, que deixou o regime cambial fixo de seu programa monetário, permitindo a livre flutuação da lira.