Court TV vai promover o "julgamento" de Bin Landen Na falta da versão verdadeira, o canal por assinatura Court TV resolveu promover seu próprio julgamento de Osama Bin Landen. Em parceria com a ABC News, a rede vai dedicar um bloco do programa The System a um julgamento fictício do exilado saudita. O especial, no entanto, não vai usar um ator no lugar do suposto terrorista, apenas explicar as acusações e tentar prever como seriam os argumentos de apresentação e conclusão, caso Bin Laden fosse julgado nos Estados Unidos. O programa vai ao ar em 6 de dezembro. Leia o especial