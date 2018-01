Cratera consertada em apenas uma semana no Japão volta a afundar

O buraco gigantesco consertado em exatamente uma semana na região central de uma cidade do sudoeste do Japão voltou a afundar ligeiramente. A avenida teve que ser interditada por quatro horas no sábado, 26, após o alerta na cidade de Fukuoka.

Um porta-voz do governo municipal disse que havia uma depressão de 7 centímetros em parte da avenida, que ruiu no começo do mês por problemas nas obras de ampliação de uma linha de metrô.

A via foi reaberta após a confirmação de que não havia perigo para o tráfego de carros e de pedestres. De acordo com informações do governo, o solo pode ter afundado outra vez devido ao tipo de cimento usado para consertar o buraco que apareceu no cruzamento de duas avenidas importantes da cidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cratera, com cerca de 30 metros de largura e 15 metros de profundidade, provocou caos em Fukuoka. Quando o buraco surgiu, no dia 7 de novembro, o tráfego foi interrompido e os moradores da área foram evacuados. A recuperação rápida da via causou espanto, e o feito foi divulgado na imprensa internacional.

Trabalhadores japoneses se revezaram durante uma semana, despejando enormes quantidades de cimento molhado e areia no buraco e fixando linhas de eletricidade, gás e água que haviam parado depois do acidente.

(Com informações da EFE.)