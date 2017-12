Cresce a delinqüência nos EUA O número de assassinatos nos EUA aumentou 3,1% no ano passado, e os departamentos policiais de todo o país acusaram um aumento generalizado de crimes graves pela primeira vez em uma década, informou uma fonte policial. O funcionário, que pediu para não ser identificado, citou um informe anual que será apresentado nesta segunda-feira pelo FBI, segundo o qual cresceu o número de assaltos, roubos e furtos de automóveis. No total, os crimes mais graves aumentaram 2% em 2001 em comparação com 2000, disse o funcionário no último sábado. O Washington Post noticiou neste domingo essas estatísticas. Dizendo ter recebido uma cópia do informe, destacou que o boletins de ocorrência nas zonas suburbanas aumentaram em 2,2% no total. Por região, apenas o nordeste mostrou uma queda nos índices de criminalidade. O maior aumento ocorreu no oeste, seguido pelo sul e o meio-oeste, disse o jornal. O Post informou que a maior parte do aumento em 2001 se deve ao crescimento do número de crimes contra a propriedade, liderado pelo aumento de 6% nas cifras de furtos de automóveis, enquanto o número de crimes violentos aumentou apenas 1%. Em muitas cidades americanas, cresceu fortemente o número de homicídios no ano passado, incluindo um acentuado incremento de 67% em Boston e aumentos percentuais de dois dígitos em Houston, Atlanta, San Luis e Phoenix. Em menor medida, o número de assassinatos também aumentou em Chicago e Los Angeles, mas continuou declinando em Nova York, excluindo o ataque ao World Trade Center.